Snoop Dogg agradece Ludmilla após gafe e Anitta comenta

A briga de Ludmilla e Anitta foi apimentada por um post de Snoop Dogg sobre justamente o hit Onda Diferente. E após ser cobrado pelos fãs, Snoop Dogg fez questão de se retratar com Ludmilla.

Na segunda-feira, 16, o rapper agradeceu pelo alto número de visualizações do clipe da música, feita em parceria com as brasileiras. No entanto, ele colocou o perfil e a foto apenas de Anitta.

"Amo você, tio", escreveu a namorada de Gui Araújo. Na mesma publicação, a esposa de Brunna Gonçalves e verdadeira compositora da canção deixou um emoji de coração vermelho para o cantor.

As cobranças para que Snoop Dogg incluísse Ludmilla foram intensas e, então, ele decidiu fazer outro post com a cantora.