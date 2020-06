Bruna Marquezine diz que disputava cantor famoso com Sasha Meneghel

A estrela também falou sobre sua amizade com Manu Gavassi.

"O que você fez por ela, minha mãe faria por mim", disse Sabrina sobre a torcida de Bruna no Big Brother Brasil 20.

"Tive um prazer enorme em fazer algo por alguém que eu amo", disse ela. "A Manu se aproximou em um momento feito para criar uma amizade para a vida inteira. As duas sofrendo por conta de macho. Duas assim, ó [fazendo sinal de chifre] só na sofrência. A gente se olhou, se identificou, deu as mãos".

"A gente se encontrava no camarim, até que teve um dia que fomos almoçar. As duas meio que tentando segurar a onda, passando por um momento difícil, comendo uma de frente pra outra", contou. "As duas contando suas histórias, mas maquiando um pouco. Eu sabia do que ela estava falando e ela estava entendendo o que eu estava passando. O olhinho começou a marejar, encher de lágrimas. E viramos amigas".