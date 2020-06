PC Siqueira presta depoimento em SP e apaga canal no YouTube

O influenciador ainda deletou sua conta no YouTube, da qual mantinha desde 2010. Ele foi um dos primeiros a fazer sucesso na plataforma.

PC também fazia parte do canal Ilha dos Barbados, ao lado de Rafinha Bastos e Cauê Moura, cujo fim foi anunciado após a repercussão do caso.

"Assim como vocês, tomei conhecimento do caso envolvendo o PC por meio das redes sociais. Fiquei completamente chocado. Mantive o silêncio até agora, mas o benefício da dúvida se esgotou. Que todos os envolvidos sejam submetidos à lei. Que essa criança seja salva com urgência. No momento, eu e Rafinha não vemos sentido em seguir com as atividades do Ilha dos Barbados. Estamos perplexos e decepcionados", escreveu Cauê, justificando o fim do canal.

O youtuber também deixou privado seu perfil no Instagram, onde reúne mais de 900 mil seguidores, e limitou o número de comentários em suas fotos.