Anitta fala sobre ataques racistas à Ludmilla: "Abominável"

Anitta se pronunciou nesta terça-feira, 26, sobre os ataques racistas que Ludmilla recebeu nas redes sociais. As ofensas surgiram em meio à briga de Anitta e Ludmilla na web.

Um dos comentários foi feito em post no qual Lud diz que vai revelar mais podres sobre a briga com Anitta. "Então eu vou ser obrigada a contar tudo o que aconteceu mesmo?", disse ela. O post já foi deletado, mas fãs tiraram prints do conteúdo.

"Tem uma neguinha que precisa ir pro tronco levar uma bela chicotada", escreveu o usuário. Em resposta, Ludmilla respondeu: "Vou enfiar o chicote no seu c*, racista".

Ao saber da notícia, Anitta repudiou os ataques: "Criminosos covardes que se dizem meus fãs estão propagando mensagens de racismo e injuria racial nas redes sociais. Já disse e repito - isso é abominável e inadmissível!", escreveu ela.