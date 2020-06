Lary reflete sobre música empoderada e revela planos pós-quarentena

E mesmo com o período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus, a musa não quer saber de parar! Ela está passando esses dias em Niterói, ao lado da irmã e onde montou um "home studio".

"Tenho tirado esse tempo para escrever muitas músicas, sozinha e com parceiros [virtualmente]. Estou aprendendo a olhar mais pra dentro de mim e me conhecer, me ouvir e me conectar comigo", disse a cantora, que tem se exercitado em casa, aprendido receitas novas, lendo bastante e, como todos nós, assistindo a série e filmes da sua lista.

"Acho que nesse momento a gente tem que aproveitar pra aprender coisas novas e se aprimorar em algo que tem vontade, sabe? É uma forma da gente se ocupar e não pirar. E claro, tudo respeitando nosso próprio tempo, nossa cabeça".