Fãs notam camisa de Kourtney Kardashian e se questionam sobre Scott Disick

Kourtney Kardashian está deixando os seus admiradores com a pulga atrás da orelha! O motivo? Kourtney, que negou suposta gravidez, postou uma foto no Instagram que levantou rumores de reconciliação com Scott Disick.

Isso mesmo: a estrela de Keeping Up With the Kardashians compartilhou um clique pra lá de adorável onde ela segura um cordeirinho no colo.

Mas o que chamou a atenção foi uma camisa de flanela vermelha, branca e azul, que ela estava usando e da qual se assemelha a uma do pai de seus filhos.

A conta de um fã-clube, aliás, percebeu isso imediatamente e compartilhou o fato na rede social. "KOURTNEY ESTÁ REALMENTE USANDO A FLANELA DE SCOTT!", escreveu, iniciando muitas especulações sobre o ex-casal.