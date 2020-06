Recomendado para você : Ludmilla canta nova música Cobra Venenosa após briga com Anitta

A briga entre Ludmilla e Anitta parece não ter fim! Após Ludmilla divulgar áudios de Anitta em seu Instagram explicando o início da intriga entre elas, a funkeira acaba de anunciar uma nova música.

Segundo o Notícia da TV, nesta segunda, 15, Lud registrou no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição uma nova música chamada Cobra Venenosa. O single já foi usado pela estrela no fundo do vídeo no qual fala sobre a polêmica com Anitta.

Além disso, a cantora também cantou trecho da música e revelou a data de lançamento em seu Instagram. "Vídeo de lei antes do lançamento. Vem dia 03/07", escreveu ela, usando emojis de cobra.