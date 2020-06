Recomendado para você : Psalm West, filho de Kim Kardashian, começou a andar!

Kim Kardashian e Kanye West sentem muito orgulho de seus herdeiros! Como os fãs bem sabem, Kim e Kanye são papais de quatro fofuras: North West, de 7 anos, Saint West, de 4, Chicago West, de dois, e Psalm West, de apenas um.

E a estrela de Keeping Up With the Kardashians não poderia estar mais feliz com um novo marco na vida do seu caçula.

No final de semana, a musa foi ao Instagram para revelar que Psalm, no auge do seu primeiro aninho de vida, começou a andar sozinho. Como não amar?

"Meu filho Psalm é o mais fofo! Ele começou a andar!", escreveu a mamãe feliz na legenda de dois cliques na rede social.