Ludmilla reflete sobre briga com Anitta e comenta possível reconciliação

Lud, então, explicou o motivo de expor os áudios e as conversas com a ex-amiga.

"Tive que expor a verdade e foi libertador para mim", revelou ela. "Eu passei maus bocados na minha casa, de tantas pessoas falando o que não sabiam. Agora, se as pessoas falarem, quero que elas falem sabendo de tudo".

"Quero que esse capítulo fique para lá. Porque, se não mudar de caráter, não quero essa pessoa perto de mim e nem da minha vida. Quero seguir fazendo minha música, minha arte, que é para isso que estou aqui no mundo. No dia 3/7, inclusive, tem o lançamento da minha música nova, ‘Cobra Venenosa'".

A briga entre as cantoras se iniciou com os direitos de autoria do sucesso Onda Diferente, com Snoop Dogg; e se intensificou após a namorada de Gui Araújo citar o nome da esposa de Brunna Gonçalves em programa.