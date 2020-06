Whindersson Nunes apaga fotos com Luísa Sonza no Instagram

Whindersson Nunes quer seguir em frente sem lembranças da ex-esposa Luísa Sonza. Após separação, Whindersson decidiu deletar todas as fotos com Luísa de seu Instagram.

De acordo com a Quem, o comediante tinha 122 imagens com a loira, que não constam mais em sua rede social. Apesar disso, ele ainda segue a cantora.

O casal anunciou o fim da relação no dia 29 de maio. Em comunicado em suas redes, os dois contaram que mesmo com o fim do casamento, ainda continuariam tendo "um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor".