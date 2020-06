Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão se conhecendo melhor, diz jornal

Amigos de Bruna, que enviou cinco malas com doações para o projeto, dizem que "ela está encantada por Enzo, que, por sua vez, a trata como um lorde".

Ainda segundo o jornal, o clima de paquera não é de hoje, tanto que o herdeiro de Cláudia e Edson já prestava atenção na atriz.

A estrela não assume um novo romance desde o fim do namoro com Neymar, em 2018. Já Enzo terminou o relacionamento com Victória Grendene, filha do dono da poderosa Grendene, antes do Carnaval deste ano.

Estamos de olho!