Anitta se chama de "patroa" e ironiza áudios vazados por Ludmilla

"Cinco anos de CQC? Bosta. Canal de 4 milhões no YouTube? Bosta. Especial mundial na Netflix? Bosta. Grand Prix em Cannes? Bosta! Cheguei no lugar mais top da minha carreira, que é uma participação especial na principal treta do dia. Obrigado a todos fãs que sempre me ajudaram. Muito feliz com este momento", escreveu o humorista, que, então, ganhou o comentário da cantora.

"Vai pensando que é de graça. Tudo que eu faço tem algo por trás. Já já a patroa aqui vem te cobrar. Projetinho de Victor Sarro", escreveu Anitta.

A briga das duas estrelas se deu por conta dos direitos pela composição do hit Onda Diferente, que contou com a participação de Snoop Dogg.