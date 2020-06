Anitta se declara para Gui Araújo em vídeo: "Te amo"

Apesar da tranquilidade na vida pessoal, recentemente Anitta está sendo alvo de várias polêmicas.

Após Ludmilla expôr diversos áudios de conversas com a cantora, explicando a origem da briga entre elas, o cantor Latino surgiu em suposto áudio dizendo que foi humilhado pela estrela.

O dono do hit Festa no Apê, contou que em uma festa, Anitta o chamou "old school, falido e quebrado" em conversa com amigos gringos, achando que Latino não entendia inglês, idioma no qual ele é fluente.

"Fiquei muito chocado com aquilo, não imaginava que um ser humano fosse capaz de fazer isso, de ter que se autoafirmar pra poder destruir o colega, ou querer ser melhor que o outro. E se ela fez isso comigo, eu imagino que todas essas atitudes de hoje devem ser reais, sabe? Acredito plenamente no que a Ludmilla tá falando, no que você fala, no que as outras pessoas falam dela", finalizou ele.