Maquiador de Anitta explica briga entre ela e Ludmilla em áudio

"No fundo, no fundo, quem tá tendo problemas de ego é ela. Ou ela tá ficando maluca? Não é a amiguinha que tá tendo problemas de ego, é ela. A amiguinha, se tem uma vitória, tenta dividir ao máximo com as pessoas que estão proximas dela. Ela incentiva e ajuda as pessoas que estão próximas dela, e até as que não estão", disse o maquiador.

Renner ainda comentou sobre os fãs clubes, que segundo Ludmilla, a atacam: "Clubes tomam atitudes às vezes equivocadas porque não sabem o que está acontecendo. Mas Anitta não pediu pra fã-clube nenhum xingar e maltratar ela, muito pelo contrário. Ela não fala nada da Ludmilla, até fica triste com isso, porque a Anitta sempre foi fã da Ludmilla".

Finalizando, ele resumiu: "O motivo pelo qual a amiguinha se chateou e não fala mais da Ludmilla é porque ela foi traída e sabotada por uma pessoa que sempre apoiou, que sempre apostou, deu todo incentivo da vida e sempre foi fã. Foi uma traição, uma decepção".