Latino revela que foi humilhado por Anitta em suposto áudio vazado

O incidente com Anitta foi tão grave, que Latino até pensou em acabar com sua carreira. "Ali eu descobri que ela tinha uma coisa muito ruim dentro dela e que não era digno de um ser humano, fazer isso com outro artista, outro colega. Fiquei muito decepcionado. A partir disso eu passei a enxergar a Anitta com outros olhos. Fiquei muito triste, muito mal, ela conseguiu me destruir. Eu me senti velho. Eu queria parar com a minha carreira. Falei: 'Olha o que as pessoas pensam de mim'. Por ela ter tido aquela atitude. Por eu entender inglês, eu entendi perfeitamente o que ela falou, ninguém me contou, eu estava ouvindo".

"Fiquei muito chocado com aquilo, não imaginava que um ser humano fosse capaz de fazer isso, de ter que se auto afirmar pra poder destruir o colega, ou querer ser melhor que o outro. E se ela fez isso comigo, eu imagino que todas essas atitudes de hoje devem ser reais, sabe? Acredito plenamente no que a Ludmilla tá falando, no que você fala, no que as outras pessoas falam dela", finalizou ele.

Veja abaixo alguns trechos do suposto áudio: