Oscar 2021 é adiado para abril devido à pandemia do coronavírus

Além disso, o formato da cerimônia, que acontece no Dolby Theatre, em Hollywood, ainda não foi definido.

"Nós nos encontramos em território desconhecido neste ano e continuaremos a trabalhar com nossos parceiros na Academia para garantir que o show do próximo ano seja um evento seguro e comemorativo que também capture a emoção da abertura do Museu de Cinema da Academia", disse a presidente da ABC Entertainment, Karey Burke, em comunicado.

Esta é a quarta vez que o Oscar é adiado. A primeira vez aconteceu em 1938, após grandes inundações em Los Angeles, em seguida em 1968, devido ao assassinato do Dr. Martin Luther King Jr., e novamente em 1981, após uma tentativa de assassinato contra o Presidente Ronald Reagan.

Veja abaixo as datas oficiais do Oscar:

Anúncio de indicados: Dia 15 de março de 2021

Votação final: 20 de abril de 2021

Cerimônia do Oscar: 25 de abril de 2021

Abertura pública do museu: 30 de abril de 2021