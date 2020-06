Bem-vindo ao novo EOnline: o que esperar do novo site

Você notou que o nosso site está de cara nova? Pois sim! Foram quase dois anos de trabalho incansável em um só projeto: um site que você tanto adora novinho em folha, sem cara da década passada!

Imediatamente, vocês vão notar um novo design e uma mistura de layouts bem arejados. Adicionamos um toque de cor em nosso plano, não apenas inserindo enquadramento nas fotos, mas facilitando a localização das ótimas notícias que os leitores estão procurando.

E será assim, independente do dispositivo que você for usar, seja a partir do seu celular, computador, tablet ou qualquer outro.