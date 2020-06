Alok fica indignado ao saber que cunhado pediu auxílio emergencial

Alok, que deu boas-vindas ao primeiro filho no início deste ano, fez desabafo no Instagram. Alok se mostrou indignado após saber que seu cunhado, irmão de sua esposa, Romana Novais, recebeu o auxílio emergencial do governo.

Através do Stories, ele revelou: "A Romana acabou de me mostrar que fez um Stories onde mostrava o celular do irmão. E lá mostrava o aplicativo do auxílio emergencial. E isso começou a repercutir super mal".

"Então, fomos perguntar pro irmão dela o que estava acontecendo, ela postou na inocência. E pela nossa indignação e surpresa, é verdade. Ele usou o auxílio emergencial mesmo", confirmou ele.

A ajuda financeira é dada pelo governo às pessoas que estão sem renda devido à pandemia do coronavírus.