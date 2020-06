Rafa Kalimann está vivendo romance com ex-Casa de Vidro, diz colunista

Rafa Kalimann tem um novo amor? Parece que sim! Segundo Fabia Oliveira, Rafa, que rebateu críticas sobre as suas missões na África, está vivendo romance com um ex-participante do BBB 20.

De acordo com a colunista, a influenciadora vive um affair com Daniel Caon, que integrou a Casa de Vidro, perdendo a chance de entrar no reality show para o outro Daniel, que se envolveu com Marcela McGowan.

Fontes ligadas aos dois "garantem que de fato eles estão sim juntos, mas evitam compartilhar com os fãs porque não querem gerar expectativas".