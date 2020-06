Kim Kardashian volta a se reunir com a família após isolamento

Kim Kardashian deu aos seus milhões de seguidores no Instagram uma visão do aniversário de Scott Disick. Mas além disso, Kim mostrou a pequena reunião das Kardashians após meses afastadas devido ao coronavírus.

Scott, o novo solteiro do pedaço, celebrou 37 anos no final do mês passado e teve a presença de alguns familiares de sua ex Kourtney; como podemos observar nos cliques postados no sábado, 13, pela dona da SKIMS.

Ela posou com a irmã mais velha e Khloé Kardashian, assim como Kris Jenner e o próprio aniversariante. Como não amar?