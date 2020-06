Namorada de Camila Pitanga posa com filha da atriz e se declara

View this post on Instagram

Tô guardando essa foto desde o fim de janeiro, quando chegamos de mudança em São Paulo. De lá pra cá, tanta coisa. E você sempre admirável e grande, nos dias de Leme e nos dias de furacão. Eu escolhi essa foto pra te dar parabéns porque nela estamos com esse sol que é a Antonia. Vocês duas preenchem meus dias. Feliz aniversário, meu amor.