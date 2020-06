Ashley Benson e G-Eazy são flagrados de mãos dadas

Ashley Benson e G-Eazy continuam a levantar rumores de romance. Nesse final de semana, Ashley e G-Eazy foram flagrados andando de mãos dadas durante compras, em Los Angeles, na Calfórnia.

A estrela de Pretty Little Liars estava com look casual de short jeans, camiseta branca e tênis, enquanto o rapper surgiu com bermuda e camiseta e boné. A última vez que os dois foram fotografados juntos foi em maio, quando passavam o Memorial Day, em Malibu.

Na época, uma fonte do E! News contou que eles "pareciam muito felizes juntos". Adicionando que, "Eles foram de uma casa alugada em Malibu até a casa dele no vale. Eles estavam brincando um com o outro e pareciam muito carinhosos".

Os primeiros rumores de romance começaram no começo de maio, quando eles foram flagrados aos beijos após término de Ashley com Cara Delevingne.