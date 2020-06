Recomendado para você : Tiago Iorc rebate desabafo de Anavitória: "Questão não é com vocês"

Tiago Iorc se envolveu em uma enorme polêmica com Anavitória no final de semana. Depois de rebater o fato de ter negado a regravação da música Trevo (Tu), Tiago voltou a se manifestar na noite de domingo, 14.

A dupla disse que estava chateada com o cantor, já que essa não foi a única que ele havia proibido em um DVD, mas outras três músicas.

Em seu Instagram, Tiago explicou que seu problema é com o atual empresário delas, Felipe Simas, do qual também havia sido o seu no passado.

"Como vocês mesmas disseram, eu nunca deixei de liberar uma música para vocês e nem nunca vou fazer isso", disse ele, em vídeo. "A questão não é com vocês. Eu sei que os meus direitos estão resguardados, os direitos de vocês também, mas outras pessoas também se beneficiam com essa liberação".