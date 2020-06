Rafinha Bastos faz vídeo sobre caso PC Siqueira

Após ser julgado na web por comentário feito no passado, ele disse: "É duro ter o teu nome ligado a uma história como essa. 'Ah, mas Rafinha, você já fez piada'. Fiz, há dez anos. Piada. Eu não estou aqui só para me tirar dessa história, mas acho importante que vocês saibam disso. Eu sou pai, e estou put* com essa história. Estou sofrendo, não estou conseguindo produzir conteúdo nenhum. E obviamente estou muito preocupado com a criança que está envolvida nessa história".

Para quem não se lembra, em 2011, Rafinha fez comentários sobre Wanessa Camargo, que estava grávida na época, dizendo que "comerial ela e o bebê", durante programa CQC. O comediante foi processado pela cantora e teve que pagar R$ 150 mil para a família da estrela.

Quase no fim do vídeo, Rafinha diz que está disposto a conversar com seu ex-colega de YouTube: "Se o PC quiser me ligar no momento em que ele está se matando, meu telefone está ligado, não quero que ele morra, pelos motivos que eu já expliquei", revelou ele.

Internautas ainda apontam nas redes sociais, que PC Siqueira teria comentado o vídeo de Rafinha, mas teve a mensagem apagada. "Rafinha atende meu telefone", teria escrito o influencer.