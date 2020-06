Maria Casadevall faz suposta declaração para namorada e viraliza na web

Por enquanto, a atriz não se manifestou sobre o assunto, então não dá para saber a veracidade da imagem, mas várias internautas já expressaram a sua tristeza de não terem sido escolhidas pela estrela. Entendemos!

No passado, Casadevall já teve um caso com Caio Castro e com Renato Góes, apesar deles nunca terem falado sobre o namoro publicamente.