Tiago Iorc e dupla Anavitória brigam por direitos autorais na web

Após o vídeo começar a ganhar repercussão online, Tiago resolveu gravar uma resposta e publicar em sua página do Instagram.

"As meninas do Anavitória se pronunciaram durante a live delas fazendo um apelo pela liberação dos direitos autorais da música Trevo, da qual eu também sou autor. Primeiramente, quero deixar claro que isso deveria ser um assunto privado e me sinto extremamente desconfortável e até sem jeito de ter que me manifestar publicamente sobre isso, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo. Porém, me vi no direito de dar uma resposta e na necessidade de abrir o lado de cá", disse ele.

Depois, ele afirmou que o problema não é pessoal: "Você da missa não sabe a metade. O escritório que gerencia a carreira de vocês e que é o escritório que eu trabalhava, não trabalho mais, ele vem repetidamente sabotando meu trabalho e agindo de má-fé para me prejudicar, causando danos inclusive financeiros".

"Podem ficar tranquilas. Eu não tenho o intuito de prejudicar vocês e nem a música, eu só estou revendo o meu direito e muita coisa precisa ser esclarecida em relação ao escritório de vocês antes de isso acontecer".