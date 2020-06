Whindersson Nunes e Luísa Sonza têm dados expostos após repercussão do clipe Flores

Luisa Sonza lançou um clipe pra lá de quente com Vitão para a música Flores e ele continua causando muito burburinho online! Após ela ser criticada por divulgar o vídeo, alguns haters decidiram divulgar os dados pessoais dela e de seu ex-marido, Whindersson Nunes, online. Tenso!

Para quem não sabe, tudo começou após Luísa divulgar o clipe, que conta com cenas bem sensuais entre a cantora e Vitão (afinal, a letra da canção fala sobre uma noite de amor com o crush). Porém, nos comentários alguns internautas se revoltaram e disseram que não achavam "apropriado" uma mulher cantar uma música sobre prazer ou gravar um clipe tão sexy. É mole?

Com isso, vários internautas se reuniram para dar dislikes no vídeo (que agora já conta com mais de 1 milhão). Alguns haters foram ainda mais longe e chegaram até a divulgar os dados de Luísa e Whindersson na internet. Foi então que a cantora e o comediante resolveram se pronunciar sobre o assunto.