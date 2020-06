As maiores colaborações musicais do k-pop com artistas internacionais

Quem aí nunca ouviu k-pop que atire a pedra, mores. Nos últimos anos, o estilo musical coreano conquistou o cenário musical no mundo inteiro, chamando atenção de diversos artistas ocidentais. Afinal, quem não quer surfar essa onda de sucesso, né? Aproveitando a parceira de Lady Gaga com as estrelas de Black Pink, a gente separou aqui algumas outras parcerias babadeiras entre astros do k-pop e artistas ocidentais.