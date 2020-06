O significado e preço do colar de pingentes de Anitta

View this post on Instagram

{#girlpowerbottecchia} Em outubro do ano passado eu pude entregar pessoalmente para a @anitta este colar que ela está usando. Quem me acompanha desde aquela época viu como eu estava nervosa no dia, né? E mais nervosa ainda após tê-la encontrado pessoalmente… 🙈😂 Como eu já falei aqui anteriormente, essa peça vai muito além de uma joia! Ela conta da história da Larissa/Anitta, desde Honório até o momento em que foi produzida ♥️ Eu já havia visto ela usando a peça algumas vezes, como no natal, mas nos últimos dias e inclusive no programa que ela apresentou ontem, o colar fez parte do look! 💃😍 E eu, como designer dessa peça, fico mesmo boba ao vê-la usando uma joia Bottecchia 😍💌🌷 Vamos relembrar o significado destes pingentinhos? 🍀 ⠀⠀ 1- Dia do nascimento da Larissa ⠀⠀ 2- Iniciais da família ⠀⠀ 3- Granada - pedra que representa o signo de Áries ⠀⠀ 4- O mapa de Honório Gurgel ⠀⠀ 5- Clave de Sol - representando a música desde a infância ⠀ ⠀⠀ 6- YouTube - como tudo começou. Metade Larissa/metade @anitta ⠀⠀ 7- Diamante para representar a luz e os novos caminhos a partir da fama ⠀⠀ 8- CD para representar o primeiro álbum ⠀⠀ 9- EMA representando os diversos prêmios recebidos ⠀⠀ 10- Mapa mundi - projetos bilíngues e reconhecimento internacional ⠀⠀ 11- Check Mate - rainha do marketing em três línguas diferentes ⠀⠀ 12- Kisses - indicado ao Grammy 2019 e reconhecido internacionalmente ⠀⠀ 13- “To be continued...” porque, com certeza, ela terá taaantas outras histórias para contar… ✨♥️#bottecchia ✨ ⠀⠀ ✨💎✨ Qualquer dúvida é só deixar o e-mail aqui nos comentários, me enviar um direct ou um WhatsApp: +55 (61) 99601-3837💃 #bottecchia ❣