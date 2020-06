Gloria Coelho e Reinaldo Lourenço se pronunciam após acusações de racismo

Após a forte e necessária onda de movimentos que lutam pela justiça racial tomarem conta do mundo, os estilistas Reinaldo Lourenço e Gloria Coelho foram acusados de racismo. Em resposta, Reinaldo e Gloria, que já foram casados, decidiram se pronunciar sobre diversas histórias citadas por pessoas que trabalharam com a dupla

Através de seu Instagram, a modelo Thayná Santos decidiu expor diversas situações vividas por profissionais da moda, nas quais Gloria é citada.

"Gloria sempre foi extremamente preconceituosa e não aceitava nem morenas, tinham que ser brancas. Eu quando morava na casa de modelo em época de Fashion Week, eles nem mandavam as mais escuras para o casting dela, porque todos já sabiam que ela não queria no casting", disse uma modelo.

Como resposta, a estilista se pronunciou à revista Veja. "Sinto muitíssimo que qualquer menina tenha se sentido desprivilegiada ou sem acesso às mesmas oportunidades dentro da minha marca e do sistema de moda. Reconheço que por séculos a moda privilegiou padrões de beleza eurocentristas, e que eu ou pessoas da minha equipe no passado possamos ter compactuados com isso, ou sido interpretados dessa forma. Estou aqui me comprometendo a ser melhor, a garantir que minha equipe seja melhor. Está nas nossas mãos desmantelar o racismo sistêmico. Eu tenho genuína e profunda admiração pela beleza, criatividade e ancestralidade afrodescendentes e indígena. Estou comprometida em ouvir, me educar, educar aos que me rodeiam, e incluir mais criatividade e diversidade em minha marca. Estou ouvindo todas vocês, e quero que tenhamos este canal aberto para fortalecermos essa luta e traçarmos um novo caminho, mais justo e inspirador, para a moda brasileira".

"Me comprometo a incluir mais modelos afrodescendente, indígenas nos meus desfiles. Me comprometo a partir de agora. Eu e minha equipe estamos unindo forças para ampliar nosso casting e garantir que todas as meninas tenham experiências positivas em castings e fittings. Me comprometo a incluir meninas pretas em todas as campanhas futuras, e que o Instagram da marca represente igualmente pretas, índias brancas , morenas e orientais. Estamos também trabalhando para encontrarmos mais candidatos e candidatas afrodescendente para contratações nas áreas criativas, além das outras áreas da empresa. Esse já era um movimento que estávamos fazendo e vamos nos esforçar ainda mais.Mais uma vez, peço perdão a quem eu magoei".