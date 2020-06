Leigh-Anne, do Little Mix, se sentia a "menos favorita" do grupo

Leigh-Anne Pinnock, do Little Mix, se emocionou ao falar sobre racismo na última sexta-feira, 5. Através de vídeo no Instagram, Leigh-Anne desabafou sobre suas experiências e revelou que ela se sentia a "menos favorita" do grupo.

"Minha realidade era me sentir sozinha nas turnês em países predominantemente brancos. Eu canto para fãs que não me veem ou me escutam, ou torcem por mim", disse ela, segurando as lágrimas. "Minha realidade é me sentir ansiosa antes de eventos com fãs e tarde de autógrafos porque eu sempre me senti que sou a menos favorita. Minha constante realidade é sentir que eu tenho que trabalhar 10 vezes mais duro e por mais tempo para marcar meu lugar no grupo porque somente meu talento não é o bastante", desabafou.

"Minha realidade é querer ver outros artistas que eu sei que são tão talentosos, mas nunca irão ter oportunidades que eu tive porque para a indústria, eles não são comercializáveis. Mas eles ficarão atrás de alguém com aspectos da cultura negra que o mundo quer ver, mas deixam para trás os aspectos que eles sentem que me tornam não comercializável. Minha realidade é todas as vezes que me sinto invisível no meu grupo, mas parte de mim tem consciência total que minha experiência seria ainda mais difícil de lidar se eu tivesse a pele mais escura".