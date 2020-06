Djamila Ribeiro faz primeiro post em perfil cedido por Paulo Gustavo

View this post on Instagram

aqui é Djamila Ribeiro. Alguns de vocês normalmente me veem na página @djamilaribeiro1, mas nesse mês de junho também estarei aqui ocupando a página do queridíssimo Paulo Gustavo, o qual, numa ação histórica, cedeu sua página para que eu estivesse aqui conversando com vocês. . Às pessoas que não me conhecem, peço licença aqui me apresentar. Sou mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, autora de três livros: Lugar de Fala, Quem tem medo do Feminismo Negro? e Pequeno Manual Antirracista. Coordeno a Coleção Feminismos Plurais, que publica autoras e autores negros em livros didáticos e críticos. E também sou professora de jornalismo contra hegemônico na PUC-SP. Muito prazer! . Durante esse mês, vamos tratar de relações raciais, de lugar de fala, racismo estrutural e tantos outros temas fundamentais para a sociedade. Vamos discutir como nós podemos impactar na realidade de grupos sociais vulnerabilizados. Vivemos num país cujas desigualdades possuem origens históricas e entender esse processo nos ajuda a pensar o futuro. . Nesse primeiro vídeo, você pode conhecer um pouco de meu trabalho. Nossa aula começa no próximo encontro. Vocês podem deixar nos comentários temas que gostariam que fosse tratados. Teremos vários encontros aqui. Espero vocês!