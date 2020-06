Vídeo de Meghan Markle falando sobre racismo em 2012 viraliza

"Alguns dos insultos que eu ouvi, piadas muito ofensivas, ou nomes, me afetam de forma muito forte e então, sabe, há alguns anos, eu ouvi alguém chamar minha mãe com a palavra com 'n'. Então, acho que pra mim, além de ser pessoalmente afetada pelo racismo, é só ver o panorama do nosso país nesse momento, certamente no mundo, para querer que as coisas melhorem".

"Bem honestamente, sua raça é parte do que te define. Acho que o que muda as coisas é que o mundo realmente te trate baseado em sua aparência. Certas pessoas não olham pra mim e me veem como uma mulher negra, ou uma mulher birracial. Elas me tratam diferente, do que me tratariam se soubessem que eu sou mestiça e acho que é isso, não sei, pode ser uma luta, tanto como pode ser algo bom, dependendo das pessoas nas quais você está lidando", disse ela.

Segundo Markle, após começar a viajar pelo mundo, ela percebeu como as percepções das pessoas sobre a raça podiam ser distorcidas.