Causa da morte de George Floyd é revelada em autópsia independente

A causa da morte de George Floyd foi revelada através de uma autópsia independente a pedidos da família do homem de 46 anos. Os resultados revelaram morte "causada por asfixia devido à compressão no pescoço e nas costas que o levou à falta de fluxo sanguíneo no cérebro".

"Os legistas independentes descobriram que o peso nas costas, as algemas e a posição foram fatores que contrubuíram, pois, eles diminuíram a habilidade do diafragma do Sr. Floyd de funcionar", revela o relatório divulgado ao E! News pelo advogado da família de George. "Com todas as evidências, os médicos disseram que agora parece que o Sr. Floyd morreu no local".

A notícia surge uma semana após um vídeo mostrar um policial prendendo George no chão ao lado do pneu traseiro de seu carro-patrulha com o joelho em cima de seu pescoço.

O policial indentificado como Derek Chauvin, foi preso e acusado de assassinato e homicídio culposo em terceiro grau na sexta-feira, 29. Ele estava entre os quatro policiais demitidos na semana passada por seu envolvimento na detenção de George.