Kylie Jenner rebate acusações da Forbes após perder título de bilionária

Kylie Jenner fez questão de se manifestar sobre as graves acusações da revista norte-americana Forbes. Nesta sexta-feira, 29, o veículo publicou um artigo do qual questiona o título da mais jovem bilionária do mundo de Kylie.

"No início deste ano, Kylie Jenner vendeu metade de sua empresa de cosméticos em uma das maiores vendas de celebridades de todos os tempos. Mas as letras menores do acordo revelam que ela vem inflando o tamanho e o sucesso de seus negócios. Há anos", afirmou a Forbes.

Logo após a publicação, a magnata da beleza reagiu às alegações no Twitter.

"Com o que eu estou acordando? Eu pensei que este era um site respeitável. Tudo o que eu vejo são várias declarações imprecisas e suposições não comprovadas rs. Eu nunca pedi por nenhum título ou tentei mentir para alcançar isso. Ponto", mandou a musa na rede social.