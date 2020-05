Bárbara Evans se casa no civil e transmite cerimônia ao vivo

View this post on Instagram

ENFIM, CASADOS. Nossa eterna musa, #barbaraevans acabou de casar no civil com #gustavotheodoro, em uma cerimônia intimista, seguindo todos os protocolos de segurança da OMS. A união foi transmitida no Instagram da estrela ao vivo para que seus convidados e fãs pudessem acompanhar tudo de perto. Alem disso, #barbara ainda aproveitou a live para pedir doações para o @hospitaldeamor, referência no tratamento contra o câncer, e no final do evento, não segurou as lágrimas falando sobre o assunto. Que sejam felizes, casal! ❤️ (📸: @barbaraevans22)