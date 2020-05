Monique Evans sobre casamento de Bárbara Evans: "Muito emocionada"

Monique Evans está bastante orgulhosa de Bárbara Evans! Nesta sexta-feira, 29, Bárbara vai se casar com o noivo Gustavo Theodoro e Monique mostrou toda a sua admiração pela filha.

A cerimônia civil deve acontecer na capela do haras da família de Gustavo, em São Paulo, e contará apenas com a cunhada da noiva e o seu marido, dos quais serão as testemunhas, devido à pandemia do novo coronavírus.

No entanto, os convidados e os seguidores da modelo poderão acompanhar a cerimônia em um live no Instagram.

Em entrevista à Vogue, Monique lamentou não estar presente, mas demonstrou toda sua felicidade pela herdeira.