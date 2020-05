O estilo de Duda Reis na quarentena

View this post on Instagram

Pronta pra dormir, porém já pensando em tudo que preciso fazer amanhã e com o dia todo organizado! Confesso que fico muito ansiosa pensando se vou conseguir atingir minhas metas do dia seguinte, e preciso aprender a relaxar mais. Ouvi músicas que me acalmam, li coisas que me edificam, me organizei mais e procurei entender meus limites. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo de uma vez, e tá tudo bem! Uma vez eu li que quando tudo tiver uma bagunça, a gente pode começar arrumando o quarto somente, que aos poucos tudo se ajeita e nossa visão se torna mais clara com essas coisas pequenas em seus devidos lugares. Uma coisa que venho exercitando há tempos e que nem sempre é moleza colocar em prática é: ser paciente com as minhas limitações. Às vezes queremos abraçar o mundo inteiro com as pernas e nem percebemos o quanto a nossa casa (nós mesmos, internamente) precisa de reforma. Então tire um tempo de qualidade pra você, estude, leia, se exercite, beba água, cuide de você, faça coisas que te deixem vibrando alto e acima de tudo, busque encontrar a sua melhor versão! Você está no tempo certo, está no seu tempo e as coisas estão encaminhando pra entrarem em seus devidos lugares, tá tudo bem 💛 por isso, fique do seu lado, fique com você e quando estiver já ao ponto de transbordar, compartilhe o seu amor e tudo isso que você é com as pessoas ao seu redor! Boa noite porque amanhã acordo cedo e tenho um dia longo pela frente 🙌🏼 quarentena não é para se ter dias sabáticos, e sim para ressignificar sua vida e sua rotina!