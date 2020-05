Manu Gavassi revela que chegou a rejeitar convite para o BBB 20

Manu Gavassi, que lançou uma linha exclusiva de roupas, se abriu sobre a sua participação no BBB 20. Na madrugada de sexta-feira, 29, Manu revelou que chegou a negar o convite para entrar no reality show.

Como os fãs bem sabem, a cantora de 27 anos conquistou o terceiro lugar após uma participação cheia de atitude e até com um recorde mundial.

Ela compartilhou uma foto dos bastidores do primeiro vídeo que deixou para suas redes sociais e explicou o motivo de ter entrado no BBB.

"Acabei de achar essa foto do dia que gravei o primeiro vídeo de ‘Garota Errada' (‘Who The Fuck Is Manu Gavassi?') dia 13 de Janeiro de 2020", iniciou a musa.