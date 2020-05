Anitta entrevista Danna Paola, de Elite, e manda indireta a Leo Dias

Anitta não está nem aí para as críticas! Na noite de quinta-feira, 28, Anitta voltou a debochar dos áudios vazados por Leo Dias e ainda bateu um papo ao vivo com mais uma estrela internacional no seu programa Anitta Dentro da Casinha.

A estrela, que vive um romance intenso com Gui Araújo, entrevistou ninguém menos que Danna Paola, a Lucrécia de Elite.

Primeiro, a cantora se comparou a personagem da série de sucesso e disse que atualmente está sendo vista como uma vilã no Brasil. Com isso, ela pediu dicas para a atriz mexicana.

"Eu e Lucrecia somos muito perfeccionistas, controladoras, vulneráveis. Somos mulheres empoderadas. Mas Lucrecia é muito má", disse Danna. "Está tudo bem ser má, à sua maneira. Mas tem que aprender com os erros e eliminar gente que não te serve e que não te faz bem".