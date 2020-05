Fernanda de Freitas é acusada de roubo em farmácia e se revolta

Em post no Instagram ela escreveu uma mensagem ao estabelecimento Droga Raia: "A sua funcionária veio tomar a minha sacola retornável da minha mão e disse que eu estava roubando. Ela não me perguntou nada. Chegou me intimidando. Sem nem antes me perguntar. O que é isso?"

A atriz ainda revelou que foi solicitado o seu cpf, que ela informou sem perguntar o motivo. "Eu dei sem nem perguntar o porquê daquilo. Aí, em seguida, a mulher vem querendo tirar a sacola da minha mão?", reclamou ela, que vai procurar seus direitos na Justiça.

Após a polêmica, alguns internautas a apoiaram e outros questionaram o fato de que a farmácia fornece uma cesta para que os clientes coloquem os produtos durante a compra. Com a repercussão, Fernanda acabou desativando sua conta no Instagram.