Nina Dobrev confirma namoro com Shaun White

Nina Dobrev, que tirou sarro de suposta briga com Paul Wesley, acaba de confirmar seu romance com Shaun White. Através de post no Instagram, Nina tornou o namoro com Shaun oficial na rede social.

Rumores de que a atriz de Vampire Diaries e o atleta olímpico estariam em um relacionamento circulam há semanas, mas a especulação finalmente chegou ao fim. Em foto, a gata surge cortando o cabelo do amado: "Adicionando ao currículo: cabeleireira", escreveu ela.

"Meu hairstylist disse que não poderia cortar meu cabelo, então, ela cortou", disse o snowboarder, que também postou o clique.

Uma fonte revelou ao E! News, que a decisão de Nina de abrir seu romance ao público nos mostra como ela está se sentindo. "Nina não gosta muito de compartilhar sua vida pessoal, mas isso mostra como ela está feliz e segura com Shaun e sua relação, e sua vontade de dar esse passo".