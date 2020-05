Rafa Kalimann é contratada pela Globo: "Realização de um sonho"

View this post on Instagram

O sorriso tá largo, coração tá pulando pra fora. Agradecendo a cada segundo. Deus honrou meus sonhos. Esse é um dos momentos mais importantes da minha vida. Espero por essa oportunidade desde os meus 14 anos. Eu me apaixonei pelo teatro muito cedo, cheguei a estudar em algumas escolas, mas meu trabalho me fez seguir outros caminhos, focando mais nas minhas redes sociais, um trabalho que eu amo e que me fez chegar até aqui. Estou ansiosa e com uma expectativa muito boa com essa oportunidade que a Globo e o Globoplay estão me dando. Ter a chance de retomar esse meu sonho tão antigo é um privilégio. Eu quero estudar muito, me dedicar 100% a essa profissão que eu respeito e admiro tanto. E saber que terei a oportunidade de estudar e a ajuda de profissionais reconhecidos no mercado, é um sonho. Sei que não será uma tarefa fácil e o desafio que vem pela frente é enorme, minha dedicação pra carreira de atriz agora exigirá o dobro do meu esforço e foco, mas estou disposta pra dar o meu melhor. E feliz demais com a oportunidade. Quero viver essa experiência com muita responsabilidade e amor. ♥️ obrigada @redeglobo e todos os que estão apostando em mim! De todo meu coração, muito obrigada!