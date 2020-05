Tudo sobre a nova linha de roupas de Manu Gavassi

View this post on Instagram

Hey! É hoje o lançamento da minha collab Manu Gavassi para @cea_brasil 🖤 e todas as peças estão disponíveis no site e app da C&A, com entrega para todo o Brasil (e sim, com reposições). A coleção é inspirada no estilo e personalidade das diferentes Manus que habitam em mim: a Manu tamborzinho, inimiga do fim, a Manu namastreta, que tem atitude até demais, a Manu fada sensata, conselheira-justiceira and obviamente sensata e a Manu garota certa, que é... é tudo isso junto! Todas as compras feitas pelo app têm frete grátis para todo Brasil. Espero que vocês se divirtam, se joguem, misturem os tie-dye tudo e sejam felizes 💁🏻‍♀ UHUL, desculpa to animada. #ManuGavassiParaCeA #CeAMuitoEu