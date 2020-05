Disney World revela data de reabertura em meio à pandemia do coronavírus

No início de março, a Disney anunciou o fechamentos das atrações de Anaheim, na Califórnia, o Disneyland Park e o Disney California Adventure Park, que temporariamente pararam seus serviços no dia 14 de março.

A declaração oficial dizia: "Embora não haja casos relatados de COVID-19 no Disneyland Resort, depois de revisar cuidadosamente as diretrizes da ordem executiva do governador da Califórnia e no melhor interesse de nossos visitantes e funcionários, estamos prosseguindo com o fechamento de Disneyland Park e Disney California Adventure Park, a partir de 14 de março até o final do mês".