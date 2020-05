Rooney Mara está grávida de Joaquin Phoenix

camilla morandi/Corbis via Getty Images

Rooney Mara está grávida! A atriz está esperando seu primeiro filho com Joaquin Phoenix, com quem namora desde 2017. "Rooney está grávida de uns seis meses", confirmou uma fonte ao site Us Weekly.

"Joaquin é ótimo e tem acompanhado as consultas dela", contou a mesma fonte.

Para quem não lembra, os dois confirmaram o namoro em maio de 2017, durante o Festival de Cinema de Cannes. Dois anos depois, eles aumentaram uma suspeita de noivado, após Rooney ser flagrada com um anel de diamantes.