Luísa Sonza rebate Roberta Miranda sobre intimidade com Whindersson Nunes

Instagram/@luisasonza

Luísa Sonza e Whindersson Nunes não formam mais um casal, mas continuam se apoiando nas redes sociais. E na noite de segunda-feira, 17, Luísa fez questão de rebater um comentário de Roberta Miranda sobre Whindersson.

O humorista, que revelou não estar muito bem após o fim do casamento, postou uma foto no Twitter, do qual aparece sem roupa no sofá enquanto assise a uma entrevista de Felipe Neto na televisão.

Roberta, então, fez um comentário sobre os órgãos genitais dele em resposta a uma fã que disse: "Até a bunda do Whindersson é durinha e a minha parece uma gelatina". A cantora respondeu: "É!!! Mas dizem que o piu piu é pititico!! Kkkkk".