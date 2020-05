Tristan Thompson processa mulher que alega que ele é pai de seu filho

Singer escreveu: "Alexander persistiu em proclamar publicamente que Thompson é o pai de seu filho e acusou maliciosamente Thompson de ser um pai impulsivo, 'negligenciando' e falhando em assumir responsabilidade financeira pela criança desde o nascimento. Tais declarações são absolutamente falsas e difamatórias por si mesmas. Para citar Michael Jackson, "o garoto não é [seu] filho".

Os documentos continuam citando que é "altamente suspeito" que Alexander esperou até agora para afirmar que Thompson é o pai de seu filho.

Além disso, Singer salienta que "em vez de aceitar os resultados do DNA e seguir em frente, Alexander voltou-se para as mídias sociais, onde ela postou no Instagram uma cópia do relatório de DNA privado e confidencial, juntamente com as seguintes declarações: "Estou extremamente chateada com LB Genetic pelo fato de que eles estão tentando sabotar um teste de DNA com Tristan [sic] Thompson em relação ao meu filho que ele negligencia desde o nascimento, tenho certeza de que Tristan Thompson é o pai do meu filho".

Alexander também acusou Thompson e a estrela do KUWTK de "falsificar" os resultados do DNA e "pagar" pessoas, informa o tribunal.

No início deste mês, o site de tabloides Gossip of the City publicou cópias da suposta papelada da LB Genetics - uma instalação especializada em serviços de teste de DNA de paternidade e relacionamento familiar - que sugeria que Thompson fez um teste de paternidade no início deste ano.