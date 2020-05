Harry Styles lança clipe de Watermelon Sugar

Harry Styles, que se reuniu com a ex Kendall Jenner em festa, fez a alegria dos fãs nesta segunda-feira, 18. Harry acaba de lançar o clipe de Watermelon Sugar.

Nas imagens, o cantor surge curtindo o melhor do verão: uma tarde na praia com amigos com direito a muita melância (lol) e mergulhos no mar. "Este vídeo é dedicado ao toque", diz uma frase no início do clipe.

Nesse domingo, 17, o cantor já tinha atiçado o público com uma prévida do vídeo, no qual surge sentado em uma mesa em plena areia da praia.