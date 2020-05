Ariana Grande se defende da má fama de ser uma "diva" em entrevistas

David Fisher/Shutterstock

Ariana Grande, que lançou música com Justin Bieber, sempre rebate críticas. E em nova entrevista a Zane Lowe na Apple Music, Ariana se defendeu e negou o título de "diva".

A musa, que tem um novo amor pra chamar de seu, ainda se questionou sobre os homens serem tratados de maneira diferente pelo mesmo comportamento.

"Parei de fazer entrevistas por um tempo muito longo, porque sentia que sempre que eu chegava a uma posição em que alguém tentava dizer algo para caçar clique ou distorcia minhas palavras, eu me defendia", explicou ela.

"E então, as pessoas eram como, ‘Oh, ela é uma diva'. E eu fiquei tipo, ‘Isso não faz sentido'. Se eu tenho uma opinião artisticamente ou estou dirigindo alguma coisa, ou se tenho algo a dizer sobre uma escolha que está sendo feita com minha carreira, algo assim, sempre foi algo meio manipulado no passado e transformado nessa coisa negativa, enquanto não vejo isso com os homens".